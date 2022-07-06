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На території Софії відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ

Міністр культури привітав цю подію.

На території Софії відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ
Фото: ТГ Міністра культури Ткаченка

Вчора, в день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

"Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України", - написав Олександр Ткаченко у дописі. 

Також він зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти цьому процесу.

Деталей зустрічі не повідомляється.

Нагадаємо, 27 травня в Києві відбувся Собор УПЦ МП. За його результатами було оприлюднено заяву про повну незалежність від Москви, зокрема через внесення кардинальних змін до власного Статуту. Про подію та її наслідки розмірковує шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна в колонці: «In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою».

Раніше повідомлялось, що з 24 лютого з УПЦ МП до ПЦУ перейшли близько 600 громад.

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