Міністерство оборони показало, як українські захисники знищили кілька реактивних систем залпового вогню калібру "Ураган". Відео роботи наших артилеристів опублікувала пресслужба в фейсбуці.

"Майстерна та злагоджена робота операторів та наших артилеристів - і у рашистської орди мінус декілька одиниць РСЗВ "Ураган"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для подальших обстрілів мирного українського населення окупанти завезли свою зброю та техніку, як думали, в "зручне" для себе місце. Однак, ЗСУ швидко розвідали її місцезнаходження.

"Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки противника, наші спецпризначенці передали їм декілька «вітань» з дронів і продовжили корегування вогню української артилерії. Результат - на відео. Працюємо далі задля перемоги", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, вчора ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, 6 танків і 9 крилатих ракет.