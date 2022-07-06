Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Сьогодні вночі ворог обстріляв будівлю університету у Харкові. Внаслідок обстрілу загинув сторож.

Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район міста Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож”, - ідеться в повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Огляд місця події проводили співробітники поліції спільно з прокурорами. У подальшому матеріали передадуть за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Фото: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вночі ворог вдарив ракетами по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди.