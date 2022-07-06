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Фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ 25 комплексів БПЛА "Лелека"

Їхня загальна вартість складає 36 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ 25 комплексів БПЛА "Лелека"
Фото: Повернись живим

Перший з 25 комплексів БПЛА "Лелека-100", придбаних на зібрані кошти, вже скоро потрапить до війська.

Про це повідомив фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

"Ви донейтите для війська, а ми – вивчаємо його потреби, детально аналізуємо їх за десятками напрямів та параметрів, і тільки потім приймаємо рішення про те, куди саме витрачати народні гроші", – йдеться у повідомленні.

На думку представників фонду, аеророзвідка наразі – один із найважливіших напрямків роботи та розвитку українського війська. А комплекс – один із найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня.

"Лелека" здатний розвивати швидкість до 140 км і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км. "Лелека" виробляється в Україні. 

Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень. До кінця літа у фонді очікують 50 літаків та 25 наземних станцій до них.

"Ці "лелеки" покриють потреби у подібних безпілотниках 25 підрозділів", – резюмував повідомлення керівник військового відділу фонду Андрій Римарук.

Нагадаємо, Повернись живим придбав мобільні станції для ремонту військових авто.

Також фонд закупив для ЗСУ рекордну кількість автівок та придбав десять безпілотних комплексів для передової.

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