Ворог влучив ракетою в університет у Харкові і не припиняє обстріли по Донеччині, – обладміністрації

За добу в Донецькій області росіяни вбили шістьох мирних мешканців. Двох із них – під час масованої атаки на Словʼянськ.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій. По Хмельниччині вчора ввечері під час повітряної тривоги рашисти випустили 4 ракети. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.

У Сумській області за вчора ворог обстріляв п'ять прикордонних громад. По Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету, пошкоджено два домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач. Шалигінська громада − 18 прильотів. Також туди безпілотники скинули вибухівку. Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив. 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді. Попередньо − без жертв.

На Дніпропетровщині російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

У Харкові нічні ракетні удари були по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території. Попередньо – по області за добу поранено три людини: двоє в Чугуївському районі, зокрема дитина.

В Луганській області тривають артобстріли позицій наших військових на адміністративному кордоні поблизу Лисичанська у напрямі Бахмута. Росія не припиняє "ракетний тероризм".

На нещодавно окупованих територіях триває утвердження "народної влади": у Сєвєродонецьку відкрито "прокуратуру", окупанти призначають зрадників України на керівні посади, імітують відновлення інфраструтури.

У Донецькій області – обстріли всієї території. Під вогонь потрапили Торецьк (школа, ремонтно механічний завод), Слов’янськ (житловий сектор, ринок), Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка. Пошкоджено 26 об’єктів, зокрема 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ. За добу шестеро 6 загиблих, 21 поранений цивільний.

Миколаївщина: за добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено один і зруйновано ще один житловий будинок. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: вночі були обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

Херсонщина: обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет-зв’язку.

Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.

Російські військові та місцева новопризначена влада продовжують робити гучні заяви, зокрема, хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року.

Нагадаємо, українські захисники відбили спробу росіян перерізати шлях Лисичанськ-Бахмут. Ворог відступив із втратами. Невелика частина Луганської області перебуває під нашим контролем.