У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону Волат Іван з позивним Брест

26 червня під час боїв за Лисичанськ загинув командир батальйону Волат полку імені Кастуся-Калиновського Іван із позивним Брест.

Про це полк імені Кастуся-Калиновського повідомляє у Facebook.

Батальйон Волат стримував спроби наступу російських окупантів на Лисичанськ. Військові відбили танкові атаки та спроби противника зайти до міста.

Лише під час другої хвилі наступу російських військ батальйон був змушений відступати, але перед цим направив на супротивника українську артилерію. Після цього кілька військових вважалися зниклими.

"Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ танкової колони, тим самим давши можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ у вказаному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Лише 5 липня стало відомо, що командир батальйону Іван із позивним Брест загинув під час бою. Ще кілька захисників зникли. Достовірно відомо, що Ян Джурбейка, на прізвисько Тромблі, перебуває у полоні.

"Іван "Брест" із перших днів війни стояв на захисті України від російської агресії і стояв біля витоків формування полку імені Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. Брест мав винятковий авторитет серед солдатів. полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика та болісна втрата для всіх нас", – повідомили у полку.

Нагадаємо, білорусу присудили 2 роки позбавлення волі за підтримку України. Чоловік наносив на будинки написи "Слава Україні", "Смерть рашистським окупантам" і "Лукашисти-фашисти".