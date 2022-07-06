Ворожі гелікоптери атакували переправу через Інгулець на півночі Херсонщини

У вівторок, 4 липня зранку ворог знову обстріляв з важкої ствольної артилерії село Велика Костромка Дніпропетровської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Пошкоджені сільськогосподарські склади. Людських втрат немає.

“Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає”, – йдеться у повідомленні.

Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами “повітря-повітря” пару наших штурмовиків. Окупанти успіху не мали.

Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, ворог штурмує Білогорівку і хоче встановити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Окупанти обороняються на Харківському напрямку та намагаються покращити положення на Слов'янському.