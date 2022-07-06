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Українська ударна авіація за добу знищила 20 одиниць техніки росіян

Сили ППО ЗСУ знищили майже десяток крилатих ракет окупантів.

Українська ударна авіація за добу знищила 20 одиниць техніки росіян
Фото: Пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ

За вчора, 5 липня, українська ударна авіація знищила два склади боєприпасів, два ВОПи, 20 одиниць техніки та живу силу російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ

“5 липня по Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, о 4:00 шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Схід” на Дніпропетровщині.

Близько 20:00 сили повітряного командування “Захід” Повітряних Сил збили три крилаті ракети ворога. 

“Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача”, - уточнили в Командуванні повітряних сил.

Нагадаємо, 5 липня, близько 19:45, росіяни випустили 4 ракети по території Хмельницької області. Одну ракету збили наші сили ППО, три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

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