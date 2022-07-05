​На Миколаївщині змінюють тривалість комендантської години

У Миколаївській області змінили тривалість комендантської години.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Відсьогодні, 5 липня, вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 6.00.
Також із 6 липня скасовують заборону торгівлі алкогольними напоями на території області.
При цьому залишається заборона продажу алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, в тому числі слабоалкогольних напоїв, військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.
Нагадаємо, з травня комендантська година тривала упродовж 22.00-6.00.
Скоротили комендантську годину на Донеччині - обмеження діють від 22.00 до 4.00.