​На Миколаївщині змінюють тривалість комендантської години

Від сьогодні вона розпочинатиметься о 23.00.

У Миколаївській області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Відсьогодні, 5 липня, вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 6.00.

Також із 6 липня скасовують заборону торгівлі алкогольними напоями на території області.

При цьому залишається заборона продажу алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, в тому числі слабоалкогольних напоїв, військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Нагадаємо, з травня комендантська година тривала упродовж 22.00-6.00.

Скоротили комендантську годину на Донеччині - обмеження діють від 22.00 до 4.00.