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Укрзалізниця призначає новий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова

Квитки на новий поїзд вже доступні для придбання.

Укрзалізниця призначає новий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова
Фото: Укрзалізниця

З суботи, 9 липня, Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця - Львів

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №743/744 Дарниця - Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.

Зі Львова він вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця о 16:08.

Як уточнили в Укрзалізниці, на шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. 

На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem. 

Нагадаємо, в 2022 році Укрзалізниця більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

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