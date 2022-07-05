Укрзалізниця призначає новий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова

Квитки на новий поїзд вже доступні для придбання.

З суботи, 9 липня, Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця - Львів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №743/744 Дарниця - Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.

Зі Львова він вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця о 16:08.

Як уточнили в Укрзалізниці, на шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно.

На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадаємо, в 2022 році Укрзалізниця більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.