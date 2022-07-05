Накрило "градом": на фронті поранило лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова

"Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро".

Сьогодні стадо відомо про те, що на фронті отримав поранення лідер неформального об’єднання "Гонор" Сергій Філімонов.

У своєму Telegram Філімонов повідомив, що його з побратимами накрило "градом".

"Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють у Дніпро. Загалом все гуд. Скоро буду в строю!", - написав боєць.

Режисер Олег Сенцов, у стрічці якого ("Носоріг") Сергій зіграв головну роль, зазначив, що стан потерпілого не важкий.

"Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергія Філімонова було поранено... Одужання, друже, скоро побачимось!", - наголосив Сенцов.

Згодом Філімонов додав, що лікарі повідомили про місяць відновлення. "А я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю. Пізніше розповім цікаву історію", - додав військовий.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що на Донбасі тривають запеклі бої: окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганщини.