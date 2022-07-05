Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
ГоловнаСуспільствоВійна

Накрило "градом": на фронті поранило лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова

"Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро".

Накрило "градом": на фронті поранило лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова
Фото: Олександр Ратушняк

Сьогодні стадо відомо про те, що на фронті отримав поранення лідер неформального об’єднання "Гонор" Сергій Філімонов.

У своєму Telegram Філімонов повідомив, що його з побратимами накрило "градом".

"Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють у Дніпро. Загалом все гуд. Скоро буду в строю!", - написав боєць.

Режисер Олег Сенцов, у стрічці якого ("Носоріг") Сергій зіграв головну роль, зазначив, що стан потерпілого не важкий.

"Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергія Філімонова було поранено... Одужання, друже, скоро побачимось!", - наголосив Сенцов.

Згодом Філімонов додав, що лікарі повідомили про місяць відновлення. "А я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю. Пізніше розповім цікаву історію", - додав військовий.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що на Донбасі тривають запеклі бої: окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також