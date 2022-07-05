Доповнено (16:40) Сьогодні близько 15:00 окупаційні війська армії РФ накрили артилерійським вогнем місто Слов’янськ. Внаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула на місці, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомила у Facebook Донецька обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, палає ринок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Загалом зафіксовано 10 фактів обстрілу. Наразі обстріл мирного міста продовжується. Встановлюються відомості щодо постраждалих осіб та пошкодженого майна.

Фото: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Доповнено (16:31). Сьогодні окупанти обстріляли місто Слов’янськ у Донецькій області. Під обстріл потрапив центральний ринок Слов’янська, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

За його даними, унаслідок обстрілу загинули двоє людей, семеро отримали поранення.

“Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це – чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності!”, – написав він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Павло Кириленко закликав жителів області евакуюватися і зберегти життя.

Сьогодні близько 15:00 мер Слов’янська Вадим Лях повідомив у Facebook про масований обстріл окупантами центру міста.

Нагадаємо, 3 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, унаслідок чого в місті спалахнули 15 пожеж. Є вбиті і поранені.