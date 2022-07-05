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Минулого місяця в Україну повернули 44 дитини, – Мінреінтеграції

Уряд розробить зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану.

Минулого місяця в Україну повернули 44 дитини, – Мінреінтеграції
Фото: t.me/andriyshTime

Минулого місяця за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в країну повернули 44 дитини, які окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ. 

Про це повідомили представники Міністерства на засіданні Ради з питань, пов’язаних з життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі Президента України, – інформує офіційна сторінка Мінреінтеграції у Facebook.

"Більшість дітей, яких повернули – сироти або діти, позбавлені батьківського піклування", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ.

Крім того, уряд розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. Це допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та знову відчути захист і турботу.

Нагадаємо, за кордоном перебуває понад 2,3 млн українських дітей-біженців, а примусово депортованим дітям-сиротам рашисти готують незаконне усиновлення.

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