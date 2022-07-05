Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з території Росії

Жертв і руйнувань немає.

Сьогодні близько 13:00 росіяни піддали масованому обстрілу територію поблизу села Блешня Чернігівської області.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів – приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбницькі війська вигнали з території Чернігівської області у квітні. Відтоді ворог періодично обстрілює прикордонні села Чернігівщини.