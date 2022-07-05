Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Кирило Тимошенко розписався в перешкоджанні роботі мера Чернігова, - Атрошенко
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з території Росії

Жертв і руйнувань немає.

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з території Росії
Наслідки обстрілів Чернігівщини. Ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Сьогодні близько 13:00 росіяни піддали масованому обстрілу територію поблизу села Блешня Чернігівської області.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів – приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбницькі війська вигнали з території Чернігівської області у квітні. Відтоді ворог періодично обстрілює прикордонні села Чернігівщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також