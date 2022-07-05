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Звільнені з полону захисники "Азовсталі" отримують усю необхідну медичну допомогу, – голова Запорізької ОВА

Наразі всі бійці перебувають у належних умовах.

Звільнені з полону захисники "Азовсталі" отримують усю необхідну медичну допомогу, – голова Запорізької ОВА
Фото: ТГ ГУР МО

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух за дорученням керівництва держави відвідав у лікувальному закладі бійців із "Азовсталі", яких вдалося повернути додому.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, усі бійці отримали необхідну медичну та психологічну допомогу та перебувають у належних умовах.

"Хлопці у бойовому настрої, всі вірять в перемогу. Звичайно, що перебувати півтора місяця в полоні – це не просто, та ще й, з ранами. Але всі герої, все витримали й готові надалі продовжувати боротьбу за Україну. Своєю чергою, ми з усіма працюємо, надамо будь-яку допомогу. Також у нас є доручення від керівництва держави створити Центр допомоги родинам наших воїнів. Будемо намагатися вирішувати юридичні, організаційні питання", – цитує Олександра Старуха пресслужба ГУР.

Нагадаємо, представниці Асоціації родин захисників Азовсталі повідомили деталі про звільнених з полону бійців і тих, хто досі перебуває під контролем у ворога.

29 червня за сприянням Міністерства реінтеграції України, Національного інформаційного бюро, представників Запорізької ОВА, відбувся найбільший обмін полоненими від початку російського вторгнення. Додому повернулися 144 захисники України.

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