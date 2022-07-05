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Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії

За словами джерел серед правоохоронців, це – "Форвард Банк". 

Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Банк Форвард
Фото: СБУ

За матеріалами кібердепартаменту СБУ наклали арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Служба безпеки не розголошує назви банку та компанії, але, як повідомили LB.ua співрозмовники серед правоохоронних органів, йдеться про ТОВ "Руст Україна" та "Банк Форвард".

"Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави. Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", – повідомили в СБУ.

У компанії-дистрибʼютора заарештували:

  • корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;
  • 9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;
  • 282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;
  • 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Контролером ТОВ "Руст Україна" є ТОВ Пасалба ЛТД, зареєстрована на Кіпрі. Уповноваженою особою зазначений Сергій Пущенський. 

У банку накладено арешт на: 

  • 100 % акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;
  • будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;
  • 5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром "Банк Форвард" є ЗАТ "Банк Русский Стандарт". 

"СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України", – зазначили правоохоронці. 

Нагадаємо, минулого тижня за матеріалами СБУ заарештували корпоративні права туристичного агентства TUI. Його кінцевим бенефіціарним власником є наближений до Путіна бізнесмен Мордашов. 

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