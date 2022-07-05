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У боях на Луганщині Росія зрівнювала міста із землею, на Донеччині буде те саме, - британська розвідка

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням артилерії".

У боях на Луганщині Росія зрівнювала міста із землею, на Донеччині буде те саме, - британська розвідка
Сєвєродонецьк, Луганська область
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські війська після захоплення Лисичанська розширять контроль практично на всю територію Луганської області.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на звіт британської розвідки.

"Відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням під командуванням генерал-полковника Александра Лапіна, та Південним угрупуванням під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергєя Суровікіна.

За даними розвідки, українські сили, ймовірно, здебільшого відведені в хорошому стані відповідно до наявних планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямішої лінії фронту.

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якої міста зрівнялися із землею. Бої на Донеччині майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка також повідомляла, що після захоплення Лисичанська російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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