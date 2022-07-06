Російські військові обстріляли Дніпропетровську область

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки, серед людей постраждалих немає.

"Російські війська знову вдарили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестерня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровщини. Люди не постраждали.