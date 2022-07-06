Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові обстріляли Дніпропетровську область

Унаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків.

Російські військові обстріляли Дніпропетровську область
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли село Шестерня на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що внаслідок обстрілів було пошкоджено будинки, серед людей постраждалих немає.

"Російські війська знову вдарили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестерня. Пошкоджено кілька житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровщини. Люди не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також