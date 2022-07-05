Російська армія знову обстріляла Криворізький район

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російські війська вночі і вранці знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Під вогонь укотре потрапила Зеленодольська громада. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Село частково без світла", – написав він.

Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, що також 5 липня ворог випустив сім ракет по Дніпропетровщині. Шість із них збила українська протиповітряна оборона.