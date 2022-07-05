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Зеленський вручив державні нагороди правоохоронцям

Він також присвоїв поліцейським спеціальні звання.

Зеленський вручив державні нагороди правоохоронцям

У День Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання.

“Робота поліцейських завжди була й буде основою правопорядку в нашій державі. Саме від вас залежить, чи відчувають люди безпеку, передусім – безпеку на вулицях нашої України. Відчуття людьми справедливості також починається з результатів саме вашої служби, з вашої сумлінності та вашої професійності”, – сказав Зеленський.

Президент подякував правоохоронцям за їхню сумлінну працю на благо українського суспільства.

Зеленський зауважив, що в нинішніх умовах українським поліцейським, крім їхньої повсякденної роботи, також доводиться документувати воєнні злочини армії РФ.

“Національна поліція розпочала понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових. Я вдячний вам за цю важливу роботу. Бо покарання окупантів за все, що вони наробили проти громадян України, є нашим національним завданням”, – сказав Глава держави.

Президент також наголосив на важливості розв'язання проблем модернізації матеріально-технічної бази Нацполіції та забезпечення правоохоронців житлом.

Нагадаємо, з 2015 року в Україні 4 липня щорічно відзначається День Національної поліції України.

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