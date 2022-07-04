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Окупанти обстріляли школу на Сумщині

Внаслідок обстрілу четверо людей поранені.

Окупанти обстріляли школу на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 липня, після 13:00 росіяни вдарили ракетами по школі в Есманській громаді Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що майже о 17:00 росіяни мінометним вогнем по Новослобідській громаді зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Також після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території рф розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Крім того вороги скинули гранату з безпілотника. 

З 19:00 до 20:00 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього було випущено 5 ракет. 

Також було здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 4 “приходи”. Після 21:00 вогонь із мінометів та САУ продовжився. 

Щонайменше двоє людей поранені.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня ворог випустив на територію Сумської області понад 230 мін та снарядів різного калібру.

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