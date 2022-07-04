Українські захисники знищили на Запорізькому напрямку російський БТР-82.
Відео оприлюднили на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.
Додали втрат ворожій техніці бійці Запорізької окремої бригади тероборони спільно з підрозділом ЗСУ.
"Запорізький напрямок спротиву російській агресії залишається стабільно напруженим. Та цілодобово наші славні хлопці несуть службу на лінії фронту задля збереження миру та спокою в містах і селах у вільній Україні", - наголосили військові.
Нагадаємо, українські бійці підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку.
У Генштабі показали роботу ракетних систем HIMARS на Запорізькому напрямку.