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Тероборона з підрозділом ЗСУ знищили російський БТР-82

Поменшало техніки окупантів на Запорізькому напрямку.

Тероборона з підрозділом ЗСУ знищили російський БТР-82
Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Українські захисники знищили на Запорізькому напрямку російський БТР-82.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Додали втрат ворожій техніці бійці Запорізької окремої бригади тероборони спільно з підрозділом ЗСУ.

"Запорізький напрямок спротиву російській агресії залишається стабільно напруженим. Та цілодобово наші славні хлопці несуть службу на лінії фронту задля збереження миру та спокою в містах і селах у вільній Україні", - наголосили військові.

Нагадаємо, українські бійці підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку. 

У Генштабі показали роботу ракетних систем HIMARS на Запорізькому напрямку.

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