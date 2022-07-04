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У Мінагрополітики запевнили, що дефіциту фруктів та овочів в Україні не буде

"Звичайно херсонських кавунів нам не замінить ніхто, але врожай з Центральної та частково Південної України, дещо компенсує цю нестачу".

У Мінагрополітики запевнили, що дефіциту фруктів та овочів в Україні не буде
Фото: EPA/UPG

У Мінагрополітики запевнили, що в Україні не очікується дефіциту овочевих культур через тимчасову окупацію деяких південних регіонів країни.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні.

За рахунок п'ятьох  областей Центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, де виробництво цих продуктів перевищує у 2 - 3 рази у порівнянні з іншими не окупованими областями, в сумі дадуть врожай на рівні 34,22% до збору по Україні.

"Цього року деякі області, зважаючи на ситуацію, збільшили площі посадки овочів “борщового набору”, щоб перекрити їхню нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України", - зазначив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, плодово-ягідних культур в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби громадян нашої країни.

"Щодо кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але урожай з Центральної та частково Південної України, дещо компенсує цю нестачу", - сказав Віштак.

"Через тимчасову окупацію південних територій українці дійсно можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго, у міру дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, з затримкою два-три тижні,  це питання буде вирішено", - додав він.

Директор департаменту також зазначив, що ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального.

Нагадаємо, станом на 1 липня в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях аграрії розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур.

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