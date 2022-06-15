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​Україна готує “план Б” у разі неможливості деблокади морських портів, – Висоцький

В Україну завозяться мобільні елеваторні банки та рукави.

​Україна готує “план Б” у разі неможливості деблокади морських портів, – Висоцький
Фото: elevatorist.com

Україна готує додаткові потужності зі зберігання зерна, що допоможе в разі відсутності експорту через порти зберігати минулорічні залишки і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише сайт Мінагрополітики.

“Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн. Тому зараз як “план Б” для зберігання збіжжя в разі неможливості швидкого експорту завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн”, – розповів він.

За словами Висоцького, загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, і вони розподілені по всій її території. Також керівництво країни продовжує спільно з ООН працювати в напрямку деблокади морських портів.

“Сама ідея важлива і потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати увесь експортний потенціал. І, зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити”, – додав він.

Нагадаємо, президент Джо Байден заявив про те, що США збираються побудувати тимчасові зерносховища на кордоні України аби допомогти експорту зернових.

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