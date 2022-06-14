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Нацполіція заблокувала виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, – Єнін

Попереджено виведення коштів на суму до 200 млрд гривень.

Нацполіція заблокувала виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, – Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

Національна поліція України заблокувала виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній.

Про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомила пресслужба МВС.

“Триває боротьба на економічному фронті, де переважають сили підрозділів Нацполіції. Зокрема, Департамент стратегічних розслідувань, протидії економічним злочинам і фінансування тероризму з боку РФ і не дає легалізовувати структури, які пов’язані з Росією чи Білоруссю”, – йдеться у повідомленні.

Так, буквально протягом останніх двох місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією чи Білоруссю. Цим попереджено виведення коштів на суму до 200 млрд гривень до вказаних країн

“В рамках цієї масштабної роботи накладено арешт на активи загальною сумою близько 21 млрд гривень. Ми нанесли привентивний удар по російських олігархах, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд гривень”, – заявив Єнін.

Нагадаємо, станом на 14 травня з початку війни Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій. 

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