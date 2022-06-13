Під час обстрілів “зелених коридорів” загинуло понад 30 людей, – глава Нацполіції

З них п’ятеро – діти.

Правоохоронці зареєстрували близько 50 фактів обстрілу окупантами евакуаційних маршрутів мирних громадян України.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише Інтерфакс Україна.

“У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування “зелених коридорів”. Процесуально зафіксовано понад півсотню обстрілів евакуаційних напрямків руху”, – повідомив Клименко.

За його словами, під час обстрілу “зелених коридорів” загинуло понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. І це лише офіційно підтверджені дані.

Нагадаємо, близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію. Все важче виїхати з окупованого міста.