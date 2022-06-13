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За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію, – Бойченко

Все важче виїхати з окупованого міста.

За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію, – Бойченко
Евакуація з Маріуполя
Фото: EPA/UPG

Близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що на даний момент майже немає можливості виїхали з окупованого міста.

“Сьогодні евакуація відбувається не так численно, як це було раніше. Тобто сьогодні на підконтрольну частину нашої держави доїжджають за добу десь 70-120 наших маріупольців", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир.

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