За добу близько ста маріупольців виїжджають на підконтрольну Україні територію, – Бойченко

Близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Він зазначив, що на даний момент майже немає можливості виїхали з окупованого міста.
“Сьогодні евакуація відбувається не так численно, як це було раніше. Тобто сьогодні на підконтрольну частину нашої держави доїжджають за добу десь 70-120 наших маріупольців", – сказав він.
Нагадаємо, росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир.