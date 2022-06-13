Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням своєї кураторки, чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Спецпризначенці затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Наразі йому повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області затримали жительку, яку звинувачують у державній зраді. Підозрювана – жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади. Жінка від початку квітня й донині виконувала вказівки куратора з РФ. Вона неодноразово відвідувала навколишні населені пункти і збирала інформацію про місце дислокації ЗСУ, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їхні GPS-координати тощо.