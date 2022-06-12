За добу від ворожих обстрілів Харківщини загинули троє людей. Ще четверо зазнали поранень

Російські війська за минулу добу обстріляли Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області. У Золочеві загинули троє мирних мешканців, четверо людей отримали поранення: троє в Харківському і одна в Чугуївському районах.

У Харкові окупанти обстріляли Шевченківський район. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Уночі боєприпаси окупантів потрапляли в житлові будинки с. Безруки, Харківського району. Близько 05 год через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді. Наші Збройні Сили щодня тримають оборону Харківщини, підтримуємо та віримо в Перемогу!" – написав він.

Нагадаємо, що Харківська область зазнає ворожого вогню щодня. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції та не допустити просування захисників до державного кордону.