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Коболєв розповів, що відбувається в Україні зі споживанням газу

Ситуація складна, та певні позитвні сигнали все ж є.

Коболєв розповів, що відбувається в Україні зі споживанням газу
Андрій Коболєв

Обсяги споживання газу в Україні через війну стали суттєво меншими, та попит потроху відновлюється.

Про це в інтерв'ю для "LB live" розповів колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Наразі ми спостерігаємо величезне падіння споживання газу, якщо порівнювати добу зараз (початок червня, – LB.ua) з добою минулого року. Воно дуже велике.Та воно наразі не є репрезентативним, тому що було знищено частину інфраструктури, ще частина її знаходиться на тимчасово окупованих територіях, частина людей виїхала за кордон чи ближче до західної частини країни. Відповідно, відбулось певне "ущільнення", що зменшило навантаження на території, що ближче до сходу. Було знищено частину бізнесів, частина зупинилась", - сказав він.

Та додав – ситуація змінюється, бо на частині територій йде відновлення.

"Яка з цих тенденцій буде змінена на протилежну через повернення людей, і зараз воно відбувається, що є дуже позитивним сигналом для економіки, мені важко передбачувати", – додав він.

Нагадаємо, колишній керівник НАК "Нафтогаз України" вважає, що попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

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