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Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України

До неї входять 8 програм.

Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України
Фото: Пресслужба КМУ

Кабмін запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни і допоможе українській економіці вистояти.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, стратегія включає 8 програм, які спрямовані на "створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних". 

"Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - додав очільник КМУ.

Шмигаль назвав шість програм. Серед них:

  • мікрогранти на створення власного бізнесу, 
  • безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств (мова йде про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо), 
  • програма в агросекторі, яка стосуватиметься часткової компенсації вартості теплиць, 
  • гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів,
  • ІТ, зокрема - фінансування українських стартапів.

Нагадаємо, торік у березні Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Відповідно до неї, КМУ планував ввести Україну "до клубу розвинених та успішних держав".

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