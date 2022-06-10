Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України

Кабмін запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни і допоможе українській економіці вистояти.
Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, стратегія включає 8 програм, які спрямовані на "створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних".
"Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - додав очільник КМУ.
Шмигаль назвав шість програм. Серед них:
- мікрогранти на створення власного бізнесу,
- безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств (мова йде про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо),
- програма в агросекторі, яка стосуватиметься часткової компенсації вартості теплиць,
- гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів,
- ІТ, зокрема - фінансування українських стартапів.
Нагадаємо, торік у березні Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Відповідно до неї, КМУ планував ввести Україну "до клубу розвинених та успішних держав".