Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України

До неї входять 8 програм.

Кабмін запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни і допоможе українській економіці вистояти.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, стратегія включає 8 програм, які спрямовані на "створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних".

"Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - додав очільник КМУ.

Шмигаль назвав шість програм. Серед них:

мікрогранти на створення власного бізнесу,

безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств (мова йде про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо),

програма в агросекторі, яка стосуватиметься часткової компенсації вартості теплиць,

гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів,

ІТ, зокрема - фінансування українських стартапів.

Нагадаємо, торік у березні Кабмін затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Відповідно до неї, КМУ планував ввести Україну "до клубу розвинених та успішних держав".