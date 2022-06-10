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На спецрахунку Нацбанку для допомоги армії лишилося 157 мільйонів

НБУ вже перерахував на потреби військових понад 17,1 мільярдів гривень.

На спецрахунку Нацбанку для допомоги армії лишилося 157 мільйонів
Фото: ua.news

Станом на 10 червня на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, залишилось майже 157 млн грн, повідомляє пресслужба НБУ.

Із переказаних Нацбанком на військові потреби понад 17,1 млрд грн, кошти отримали:

  • Національна гвардія України – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
  • Національна поліція України – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
  • Міністерство оборони України – 13 280 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 655 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн; 12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 05.05.2022 – 194,6 млн грн; 12.05.2022 – 742,7 млн грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн);
  • Державна прикордонна служба – 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);
  • Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України – 252 млн грн (01.06.2022 – 252 млн грн);
  • Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 18,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн).

Загалом, з дня відкриття рахунку на нього перераховано майже 17,3 млрд грн. Зокрема понад 5,3 млрд грн надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті та австралійські долари).

Гроші надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Перерахувати кошти для допомоги Українській Армії можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Також Національним банком України відкрито рахунок для гуманітарних потреб Міністерства соціальної політики. Станом на сьогодні залишок коштів на цьому рахунку становить понад 127 млн грн.

"Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього майже 450 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти)", - звітує НБУ.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, в перший день широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

За першу добу війни на спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн.

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