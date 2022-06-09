Комітет Ради підтримав урядовий законопроєкт про скасування митних пільг та повернення 20% ПДВ

Мінфін пропонує повернення 20% ПДВ та скасування ввізних мит. Пільги на розмитнення авто також будуть скасовані, окрім потреб ЗСУ.

Про це повідомив член Комітету з питань податкової та митної політики, банківської діяльності, народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“19 членів (комітету – ред.) – “за”, 4 – “утримались”… Рішення Комітету за основу та в цілому. Але фінальне рішення – за залою. Голосування в залі Ради – на наступному тижні”, – написав він.

“Щодо імпортних товарів, не автомобілів, то повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту. Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз – з 1 липня”, – пояснив депутат.

За його словами, також Кабмін розробляє новий проєкт закону про спрощене розмитнення авто через Дію.

“Додали норму про те, що КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземні товари, які звільненні з боку наших партнерів для України”, – зазначив Железняк.

Нагадаємо, за словами премєр-міністра Дениса Шмигаля, попри війну підприємства виконують той податковий план, який в уряді очікували навіть до агресії росіян.