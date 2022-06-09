Податки мають повернутися на довоєнний рівень, - Марченко

У парламенті є проєкт закону щодо внесення змін до Податкового кодексу про повернення ПДВ та ввізних мит.

Міністерство фінансів наполягає на поверненні 20% ПДВ та ввізних мит на імпорт та авто. Хоча надходження від Податкової та Митниці покращилися за травень у порівнянні з минулим місяцем. Загальна ситуація з надходженнями - краща, ніж очікували у Мінфіні. Також є позитивні сигнали відновлення економічної активності.

Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань податкової, митної політики та банківської діяльності заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент LB.ua.

"За травень за загальним фондом у на зібрано 101,3 млрд грн. Податкова зібрала майже 73 млрд грн. Практично виконала довоєнні плани та показники. Треба врахувати, що зараз ми не відшкодовуємо ПДВ, але це достатньо серйозний показник. Митна служба - 9,5 млрд грн. Тут також є покращення у порівнянні з квітнем, де було зібрано 8,3 млрд грн. Та березнем, коли ми зібрали лише 7 млрд грн", - зазначив він.

Марченко наголосив, що в парламенті є проєкт закону щодо внесення змін до Податкового кодексу про повернення ПДВ та ввізних мит.

Мова про урядовий проєкт щодо скасування усіх пільг. Зараз діє сплата лише 2% з обороту. Проєкт передбачає повернення митних платежів та ПДВ до довоєнних - 20% на імпортні товари (окрім палива, на яке залишать пільгові 7%). Також Кабмін запропонував прибрати введену під час воєнного стану пільгову ставку на ввезення авто в Україну (з квітня прибрали ПДВ, акцизний податок та мито).

"Ми вважаємо це нагальним та необхідним кроком. Знаю, що комітет у більшості підтримує таке рішення. Тому ми будемо просити відновлення податків на Митниці, як це було до початку війни. Це дозволить нам додатково мобілізувати кошти та зменшити необхідність здійснювати запозичення", - пояснив Марченко.

Він додав, що наразі за травень зібрано 18,3 млрд ПДВ.

"У порівнянні з квітнем, коли було зібрано 15,6 млрд грн, це показово. Фактично на 3 млрд грн ми збільшили збір. Це свідчить про те, що система працює та відновлюється споживання. Є можливість для бізнесу та громадян відновлювати свою діяльність. Це позитивний сигнал, який я хочу зазначити. Імпортний ПДВ - 8,9 млрд грн. Податок на прибуток - 19,6 млрд… Надходження від акцизного збору - 7,9 млрд грн, що фактично на 12% від показників минулого року, травня 2021".

За його словами, ситуація з надходженнями в цілому краща, ніж очікували у Мінфіні.

"Є сподівання, що в принципі ми можемо розраховувати на відновленні економічної активності", - додав міністр.

Нагадаємо, в кінці квітня Податковий комітет Верховної Ради рекомендував схвалити у першому читанні законопроєкт № 7311-д – новий пакет податкових змін "під поточні реалії війни та економіки".