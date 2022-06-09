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Світовий банк хоче позичити Україні $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям

Також СБ вивчає можливість співпраці з двосторонніми партнерами, які зацікавлені в залученні до позики PEACE.

Світовий банк хоче позичити Україні $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям
Фото: Українське право

Світовий банк планує невдовзі надати Україні позику $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі повідомив в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”.

“Враховуючи гостру потребу у фінансуванні центрального бюджету, Світовий банк в даний час зосереджує свою увагу на наданні швидкої і негайної допомоги, яка, в свою чергу, може допомогти населенню, особливо найбільш вразливим групам населення. По-перше, дуже скоро ми виділимо ще $100 млн на допомогу внутрішньо переміщеним особам”, – сказав він.

Банерджі додав, що Банк продовжує у межах наявних проєктів надавати допомогу в секторі охорони здоров’я, інфраструктури та енергетики.

“Ми також вивчаємо можливості співпраці з іншими двосторонніми партнерами з розвитку (як-от Італія, Японія та Сполучені Штати), які дуже зацікавлені в залученні до позики PEACE (проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні”, – ред.) та фінансуванні інших видів підтверджуваних бюджетних витрат”, – зазначив регіональний директор СБ.

Нагадаємо, Виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд. Кошти передбачені для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, збільшивши загальну обіцяну підтримку банку до понад 4 мільярди доларів.

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