За тиждень українські підприємці оформили кредитів на 5,1 мільярда гривень, - Мінекономіки

5,1 мільярда гривень кредитів оформили українські підприємці за минулий тиждень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

За цей час із банками було укладено 949 кредитних угод. Загалом від початку дії програми бізнес отримав 43 425 кредитів на загальну суму 123,1 млрд грн.

У міністерстві кажуть - найбільше оформили антикризових кредитів (58,8 млрд грн), а також на рефінансування попередньо отриманих кредитів (26,8 млрд грн.), кредитів на інвестиційні цілі (10,3 млрд грн) та антивоєнні цілі (7,4 млрд грн).

"Окрім того, понад 19 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії на підтримку своєї діяльності, на 600 млн грн взяли кредитів торговельні компанії для поповнення обігових коштів", - зазначили в Мінекономіки.

У відомстві додали, що найактивніше кредитуються аграрії, котрі у 2022 році скористались програмою для проведення посівної. Для поповнення обігового капіталу почали залучати кошти торговельні підприємства.

У міністерстві розповіли, підприємства яких сфер кредитуються найчастіше:

сільського господарства (53%),

торгівлі та виробництва (22,8%),

промислової переробки (14%).

"Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ", - додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, днями в Мінагрополітики повідомили, що українські аграрії залучили в поточному році для проведення посівної кампанії 38,507 млрд гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Починаючи від 24 лютого, кредити від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 підприємств.