Упродовж травня міжнародні резерви України скоротилися на 7%

Станом на 1 червня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 100,7 млн доларів США. Упродовж травня вони скоротилися на 7%.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Скорочення сталося насамперед через продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.

“Центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн дол. США й викупив до резервів – 56,4 млн дол. США. Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів”, – йдеться у повідомленні.

Ці витрати частково компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів, зазначає НБУ.

“Валютні надходження на користь Уряду України становили 1 660,2 млн дол. США. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро – від Європейського союзу”, – додали у НБУ.