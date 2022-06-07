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За місяць на UNITED24 надійшло понад $51 млн, у Мінцифри розповіли, на що витратили кошти

Нещодавно Роскомнадзор заблокував сайт платформи для російських користувачів.

За місяць на UNITED24 надійшло понад $51 млн, у Мінцифри розповіли, на що витратили кошти
Фото: zoda.gov.ua

За місяць роботи фандрайзингової платформи UNITED24 вдалося зібрати $ 51 330 630,97.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Отримали понад 4 мільйони гривень від партнера UNITED24 Національної збірної України з футболу. Ще 6 мільйонів гривень отримали завдяки Благодійному телемарафону Save Ukraine — #StopWar. Продали вишиту сорочку Президента України Володимира Зеленського за 100 000 доларів на першій презентації UNITED24 у Вашингтоні", - розповіли в міністерстві.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, процес пожертвування зробили дуже простим.

"Будь-хто може зробити це в один клік із будь-якої точки світу. У криптовалюті або через PayPal, карткою або банківським переказом. Від одного долара до мільйона. Кошти надходять на рахунки НБУ, які закріплені за профільними Міністерствами, то ж все прозоро та ефективно", - зазначив Федоров.

У Мінцифри повідомили, що за отримані кошти вдалося придбати для українських захисників понад 35 000 шоломів та понад 30 тисяч бронежилетів. 7 спеціальних машин закупило для фонду Міністерство оборони України, а МОЗ придбало 35 транспортних апаратів ШВЛ для закладів екстреної медичної допомоги.

Михайло Федоров додав, що нещодавно Роскомнадзор заблокував сайт платформи для російських користувачів.

Нагадаємо, United24 є частиною Фонду відновлення України; відповідний указ Кабмін подав на розгляд Зеленському на початку квітня цього року.

У травні глава держави підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24, а днями закликав американців долучитися до платформи United24.

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