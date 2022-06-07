Зеленський про необхідність швидких і чітких санкцій: "Ембарго так ембарго. На нафту – так не бійтесь"

Обмежувальні заходи мало впровадити, їх виконання ще треба контролювати.

Україна вдячна за західні антиросійській санкції, однак вони поки що недостатньо вплинули на Росію, бо були впроваджені не в повному обсязі і розтягуються.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Financial Times.

"А треба чітко. Ембарго – так ембарго. На нафту – так не бійтесь. На газ – розуміємо, що будуть складнощі, але, тим не менше, вводьте, одразу вводьте", – закликав президент.

В іншому випадку час гратиме на руку Росії, бо вона шукає, через кого і як обходити обмежувальні заходи.

Президент додав, що результат санкцій видно через деякий термін. Деякі з обмежувальних заходів завдали потужного удару по російській економіці.

"Це треба дотискати. Якщо від SWIFT відключили – треба одразу всі банки. Тому що якщо ви половину банків від системи відключили, а половина працює, то вся ця система починає шукати вихід через ту чи іншу державу, фінансові інституції, тих чи інших лідерів. І Росія знайшла, через кого це впроваджувати", – наголосив президент.

Україна відслідковує це і разом з партнерами намагається запобігати обходу санкцій. Так само і з портами – росіяни шукають, в порти яких країн вони можуть заходити та змінюють прапори на коряблях. Над слідкуванням за цим також працює українська розвідка. Деякі держави були готові прийняти російські судна з вкраденим українським зерном. Україна попередила, що проти цих країн також ініціюють санкції, тому деякі з них відмовили росіянам. Президент підкреслив, що санкції проти Росії працюють, але працюють, коли вони конкретно впроваджені і коли всі не дають їх обходити.

Нагадаємо, 3 червня набув чинності шостий пакет санкції Євросоюзу проти Росії.

Програма санкцій була презентована ще 4 травня, однак країни не могли погодити позицію щодо нафтового ембарго. У результаті було вирішено обмежити імпорт російської нафти тільки морським шляхом, і залишити нафтопроводом "Дружба", від якого залежні країни, що не мають виходу до моря.

Ці санкції ЄС передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків – Сбербанку, Московського кредитного банку та Россільгоспбанку. Крім них, від системи відключать Білоруський банк розвитку та реконструкції. До шостого пакету ці фінансові установи Захід не відключав.