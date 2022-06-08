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Нова посол України в Канаді вручила вірчі грамоти генерал-губернатору країни

Юлія Ковалів офіційно набула повноважень очільника дипломатичної місії.

Нова посол України в Канаді вручила вірчі грамоти генерал-губернатору країни
Фото: ukrinform.ua

Нова посол України в Канаді Юлія Ковалів вручила вірчі грамоти генерал-губернатору Мері Саймон, офіційно очоливши українську дипломатичну місію в країні.

Про це пише Укрінформ.

Урочиста церемонія вручення вірчих грамот відбулася у резиденції генерал-губернатора в Оттаві.

Ковалів подякувала генерал-губернаторові Канади за підтримку України з перших днів російської агресії. 

“Я вражена увагою до нашої країни та заохоченням ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями, активною готовністю допомагати нам в протистоянні російській агресії”, – підкреслила вона.

Фото: ukrinform.ua

Після відкликання торік за ротацією з Оттави попереднього посла України Андрія Шевченка посольство кілька місяців залишалося без очільника.

Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді 9 березня 2022 року.

Посольство Канади поновило свою роботу у Києві 8 травня. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо взяв участь у піднятті канадського прапора поблизу будівлі посольства.

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