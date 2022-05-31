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Союзники надали Україні понад $7 млрд за більш ніж три місяці, - Шмигаль

Нині на засіданні затвердили умови залучення фінансової підтримки від Канади на суму майже 800 млн доларів.

Союзники надали Україні понад $7 млрд за більш ніж три місяці, - Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Партнери України за понад три місяці надали нашій державі більш ніж $7 млрд фінансової допомоги.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", - сказав очільник КМУ.

Шмигаль також додав, що на засіданні Кабміну запланували затвердити проєкт угоди з Євросоюзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро. 

"Це кошти для підтримки економіки України та наших людей в умовах військової агресії росії. Вдячні за таку допомогу", - підкреслив прем'єр.

Він також зазначив, що на соціальну політику, освіту, медицину держава витрачає сотні мільярдів гривень. "Так само сотні мільярдів гривень виділяємо на оборону нашої країни. Саме тому ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які надають Україні фінансову підтримку, аби держава повною мірою могла виконувати всі свої соціальні й гуманітарні зобов’язання", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Європейський Союз планує надати Україні нову макрофінансову допомогу в розмірі 9 млрд євро. А Фінляндія фінансово підтримає освітню реформу в Україні й допоможе з відбудовою після війни.

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