ЄС думає над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - прем’єрка Естонії

"Україна має виграти цю війну, і ми все ще не зробили достатньо для цього".

Оскільки Росія не припиняє війни проти України, Євросоюз має зважитися на запровадження наступного, сьомого пакету санкцій проти країни-агресорки.

Про це перед початком другого спеціального засідання Європейської ради заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає Укрінформ.

"Я щаслива, що після тривалої дискусії вчора ми наприкінці досягли угоди (щодо шостого пакету санкцій. – Ред.). Але, безумовно, ми маємо розпочати обговорювати сьомий пакет, тому що справи не йдуть краще в Україні, війна триває, немає миру. Україна має виграти цю війну, і ми все ще не зробили достатньо для цього", - наголосила прем'єр-міністр.

При цьому Каллас зазначила, що новий пакет санкцій навряд чи включатиме ембарго на постачання російського газу.

"Ми коротко обговорили це вчора, але газ є набагато більш складним питанням, ніж навіть нафта. Усі наступні кроки щодо посилення санкцій будуть важчими. Дотепер вони вражали лише Росію, але зараз вони також мають негативний ефект для європейців. Саме тому зараз набагато важче вирішувати ці речі політично. Газ мав би бути в сьомому пакеті, але я маю бути реалістичною. Не думаю, що газ буде там", - пояснила Каллас.

Як повідомляли, в Брюсселі триває спеціальна зустріч Європейської ради. Учасники вже прийняли резолюцію стосовно України та погодилися продовжувати надавати нашій країні всебічну політичну, фінансову, матеріальну, гуманітарну та військову підтримку в боротьбі проти російського вторгнення.

Сьогодні учасники зустрічі ЄС на вищому рівні розглянуть питання енергетичної та глобальної продовольчої безпеки, що пов’язані з агресією Росії проти України, а також шляхи зміцнення європейської безпеки й оборони.

Нагадаємо, ЄС домовився про шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить часткове нафтове ембарго.