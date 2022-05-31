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Росіянам не заборонять купувати нерухомість у Європі через Кіпр, – ЗМІ

Ще на початку травня у Європейському союзі запропонували заборонити угоди з нерухомістю з громадянами РФ.

Росіянам не заборонять купувати нерухомість у Європі через Кіпр, – ЗМІ

Шостий пакет санкцій проти Росії не включатиме заборону на придбання росіянами нерухомості в Європі.

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на Bloomberg, який зі свого боку посилається на власні джерела.

Заборону купувати нерухомість в ЄС росіянами видалили з попередньої версії тексту документа через принципову позицію з боку Кіпру

Видання зазначає, що ще на початку травня у Європейському союзі запропонували заборонити угоди з нерухомістю на території союзу з громадянами, жителями та юридичними особами РФ. 

“Санкції мали б поширюватися на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання в країнах союзу. Заборона не повинна була розповсюджуватися на тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще у квітні Президент Володимир Зеленський звернувся до народу та політиків Кіпру, заявивши, що республіка має надзвичайно могутні інструменти впливу на російське суспільство та унікальну силу, яку можна поставити на службу миру.

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