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Росія завтра припинить постачання газу до Нідерландів у відповідь на відмову платити рублями

Трейдер збирається закупити його в інших постачальників. 

Росія завтра припинить постачання газу до Нідерландів у відповідь на відмову платити рублями
Фото: rda-m-p.gov.ua

З 31 травня Росія припинить постачати газ до Нідерландів. Рішення ухвалено після того, як трейдер GasTerra відмовився платити Газпрому рублями.

Близько 15% імпортованого газу постачається до Нідерландів із РФ, пише The Guardian.

Компанія зазначила, що сплата за газ рублями може призвести до порушення санкцій Євросоюзу. 

Припинення поставок Газпромом означає, що до моменту закінчення контракту 1 жовтня 2022 року Нідерланди не отримають приблизно 2 млрд кубометрів газу. Цей обсяг GasTerra збирається закупити в інших постачальників. 

Раніше за відмову платити рублями РФ зупинила газопостачання до Польщі, Румунії та Фінляндії. До вимоги платити рублями російська влада додумалась у березні, після впровадження Заходом санкцій у відповідь на вторгнення в Україну. 

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