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Президент Сербії заявив, що домовився з Путіним про газ за вигідною ціною на три роки

Вучич розповів, що сьогодні вранці у нього була "хороша розмова" з президентом РФ.

Президент Сербії заявив, що домовився з Путіним про газ за вигідною ціною на три роки
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич після розмови з Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, а контракт із Росією буде підписано на три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

Вучич розповів, що сьогодні вранці у нього була "хороша розмова" з президентом РФ, і що вони говорили на кілька різних тем. Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб обговорити нові обсяги газу.

Вучич сказав, що також пояснив Путіну, що "через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу".

"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - зазначив Вучич.

Президент Сербії також повідомив, що розмовляв із Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

У листопаді минулого року під час зустрічі в Сочі президенти Сербії і РФ досягли домовленості про те, що ціна на російський газ на найближчі півроку складе 270 доларів, тобто залишиться незмінною.

Нагадаємо, в листопаді, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вучіч заявив, що Сербія не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. 

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