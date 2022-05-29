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Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго, – Bloomberg

Імпорт через трубопровід пропонують лишити, натомість відмовитися від постачань морем. 

Єврокомісія пішла на компроміс для Угорщини щодо ухвалення нафтового ембарго, – Bloomberg
Фото: energynews.com.ua

Європейський Союз пропонує заборонити тільки морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу "Дружба", щоб задовольнити Угорщину та досягти угоди по шостому пакету санкцій. 

Єврокомісія спрямувала переглянуту пропозицію урядам країн-членів ЄС. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. 

Співрозмовники видання стверджують, що, згідно з новою пропозицією, країни ЄС мають поступово припинити імпорт нафти морем протягом шести місяців та нафтопродуктів – протягом восьми. 

Болгарії пропонують перехідний період до червня чи грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойля. 

Комісія також пропонує обмежити реекспорт російської нафти, що постачається трубопроводом, в інші держави-члени чи треті країни. 

Посли країн Євросоюзу сьогодні мають провести зустріч, щоб обговорити новий план. А завтра лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі. 

Пакет снкцій вимагає ухвалення всіма 27 країнами-членами Союзу. 

Нагадаємо, ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет Європейського Союзу. Нові санкції були представлені ще 4 травня. Передбачалася поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що пакет санкцій не можуть ухвалити тільки через позицію Угорщини. 

США також заявляли, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

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