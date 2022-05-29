Міністр економіки ФРН заперечив, що Німеччина замало постачає озброєння українцям

Незабаром українці отримають гаубиці, а поки вони навчаються роботі з ними.

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заперечив, що його країна не постачає або постачає занадто мало озброєння українцям.

У інтервʼю газеті Welt am Sonntag він заявив, що просто зараз українські військові навчаються користуватися німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000. Недовзі ці 155-мм гаубиці поставлять в Україну, цитує Габека Deutsche Welle.

"Тому у жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає нічого або постачає занадто мало", – вважає він.

Водночас німецький уряд не може втілити всі побажання України. Він додав, що закиди на адресу ФРН про недостатню допомогу є хибними, але зрозумілими.

"Хибними, бо це є неправдою. І зрозумілими, бо ми, як найбільша економіка в ЄС, є країною, від якої справедливо багато очікують, і тому що Німеччина у минулі роки мала занадто некритичні відносини з російським урядом", – сказав він.

Нагадаємо, в суботньому матеріалі Die Welt йшлося, що Німеччина за останні девʼять тижнів скоротила військову підтримку України до мінімуму, а з кінця березня не надала значущого легкого озброєння. Заявки на постачання в Україну 100 БМП "Мардер" і 88 танків "Леопард 1" лежать у Раді Федеральної безпеки вже пʼять тижнів. Журналісти з посиланням на співрозмовників серед українських посадовців пишуть, що просування в цьому напрямку немає. Канцелярія Ради відповіла, що не вповноважена надавати дані щодо перебігу розгляду.