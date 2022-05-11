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Німеччина розпочала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000

Загалом мають підготувати 18 екіпажів.

Німеччина розпочала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000
Фото: spiegel.de

У Німеччині почалися тренування українських солдатів на 155-мм самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000. Про це повідомило міністерство оборони Німеччини, пише Spiegel.

Військові приземлилися в Рейнланд-Пфальц літаком Бундесверу з Польщі та почали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. 

“Зазвичай навчання триває 40 днів. Однак його також можна скоротити, якщо у вас є відповідні попередні знання”, - зазначили у відомстві. 

За інформацією Міноборони, метою є підготовка "до 18 екіпажів". Залежно від оперативної обстановки екіпаж складається від трьох до п'яти солдатів.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди хочуть передати Україні загалом дванадцять самохідних гаубиць, сім із них – з Німеччини. Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Німеччина також має забезпечити навчання військових і надати боєприпаси.

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