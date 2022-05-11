"От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - зазначив радник міського голови.

Радник міського голови Маріуполя оприлюднив відео, на якому видно стовп чорного диму над заводом Азовсталь.

"От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - написав Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Пекло, що зійшло на землю", - додав радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя, звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.

В Генштабі ЗСУ заявили, що операція з деблокування Азовсталі потребуватиме значної кількості військ і може призвести до втрат.