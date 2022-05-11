Радник міського голови Маріуполя оприлюднив відео, на якому видно стовп чорного диму над заводом Азовсталь.
"От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - написав Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"Пекло, що зійшло на землю", - додав радник очільника Маріуполя.
Нагадаємо, рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя, звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.
В Генштабі ЗСУ заявили, що операція з деблокування Азовсталі потребуватиме значної кількості військ і може призвести до втрат.