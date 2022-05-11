Убивства в Бучі - "постановка української влади": на Рівненщині оголосили підозру двом прихильницям Росії

У Рівненській області СБУ оголосила підозру двом жителькам, які виправдовували збройну агресію Росії та прославляли окупантів.
Про це повідомили в місцевому обласному управлінні СБУ.
"У ході проведених слідчих дій за місцями проживання вказаних осіб, співробітниками СБУ було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, літературу, яка містить антиукраїнський контент, в т.ч. заклики до визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Крім цього, зазначені громадянки України є колишніми працівниками одного з об’єктів критичної інфраструктури регіону", - розповіли в Службі безпеки.
За інформацією Рівненської обласної прокуратури, жінки, "сповідуючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини (Буча, Ірпінь)".
"Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також, одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у м. Краматорськ, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ", - розповіли в прокуратурі.
Підозрюваним оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
Жінкам загрожує до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями на Львівщині СБУ виявила російського агента. Загалом з початку війни спецслужба викрила чотири тисячі колаборантів.