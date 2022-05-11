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Убивства в Бучі - "постановка української влади": на Рівненщині оголосили підозру двом прихильницям Росії

Одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українців на залізничному вокзалі Краматорська, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Убивства в Бучі - "постановка української влади": на Рівненщині оголосили підозру двом прихильницям Росії
Фото: пресцентр СБУ

У Рівненській області СБУ оголосила підозру двом жителькам, які виправдовували збройну агресію Росії та прославляли окупантів.

Про це повідомили в місцевому обласному управлінні СБУ.

"У ході проведених слідчих дій за місцями проживання вказаних осіб, співробітниками СБУ було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, літературу, яка містить антиукраїнський контент, в т.ч. заклики до визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Крім цього, зазначені громадянки України є колишніми працівниками одного з об’єктів критичної інфраструктури регіону", - розповіли в Службі безпеки.

За інформацією Рівненської обласної прокуратури, жінки, "сповідуючи проросійські настрої, заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київщини (Буча, Ірпінь)". 

"Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також, одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у м. Краматорськ, звинувачуючи у цьому військовослужбовців ЗСУ", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваним оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

Жінкам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Львівщині СБУ виявила російського агента. Загалом з початку війни спецслужба викрила чотири тисячі колаборантів.

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